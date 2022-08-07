Если Россия проведет «референдумы», возможность переговоров с Украиной будет закрыта — Зеленский

7 августа, 23:21
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, переговоры с нашей страной будут для нее закрыты.

Об этом президент сказал в вечернем обращении.

«Позиция нашего государства остается такой, какой была и раньше: мы ничего своего не отдадим. А если оккупанты пойдут по пути этих псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской же стороне однозначно потребуются в определенный момент», — сказал он.

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Зеленский также предупредил, что все, кто будет помогать россиянам хоть как-то реализовать это намерение, будут отвечать перед Украиной.

В конце июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендумы о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.

В Белом доме заявляли, что российские оккупанты готовятся к аннексии территорий, захваченных после 24 февраля, и хотят повторить те же схемы с псевдореферендумами, что и в 2014 году.

Украинская разведка и СБУ также фиксируют подготовку оккупантов к проведению фиктивных «референдумов».

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Референдум Владимир Зеленский Псевдореферендум Война России против Украины

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