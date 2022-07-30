Партийцев Единой России отправили готовить «референдумы» на оккупированных территориях — ISW 30 июля, 07:04 Члены партии Единая Россия отправились на оккупированные украинские территории (Фото:kremlin.ru)

Членов ведущей партии страны-агрессора Единая Россия отправили на временно оккупированные территории Украины с целью подготовки так называемых "референдумов" по аннексии.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).



Как отмечают аналитики, они не могут достоверно оценить, какая из сторон несет ответственность за уничтожение украинских военнопленных в оккупированной Еленовке, однако институт предполагает, что имеющиеся доказательства, «подтверждают утверждение Украины больше, чем россиян».

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«В настоящее время ISW не может уверенно оценить характер события или ответственность за него. Мы обновим нашу оценку, когда будет доступна дополнительная информация», – отмечают эксперты Института.

Ключевые выводы аналитиков института:

Сухопутные бои продолжались севернее города Харькова без существенных изменений в контроле над местностью.

Российские войска совершили ограниченный наземный штурм Херсонской области и продолжили ведение боевых действий без создания ударных группировок на оккупированных рубежах.

Российские региональные СМИ сообщили о наборе и создании дополнительного добровольческого батальона в республике Бурятия и формировании резервного батальона в Новосибирске.

Члены партии Единая Россия российского диктатора Владимира Путина отправились на оккупированные украинские территории, чтобы продвигать организацию под названием "Мы вместе с Россией", которая, вероятно, представляет "низовой» призыв к аннексии Россией оккупированной части Украины и подготовки фальсификации референдумов относительно аннексии.

Член Единой России Олег Мельниченко открыл 29 июля «гуманитарный офис» «мы вместе с Россией» в Токмаке Запорожской области.

Также отмечается, что возможность украинского контрнаступления на оккупированный Херсон может препятствовать попыткам россиян подготовиться к «референдумам» по поводу аннексии.

Россияне теряют позиции в Херсонской области – Александр Мусиенко, Центр военно-правовых исследований https://www.youtube.com/embed/NZ3qMODAgCs

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