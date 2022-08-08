Гауляйтеры Запорожской области подписали «распоряжение» о проведении псевдореферендума

8 августа, 13:53
Дату фейкового голосования окупанты пока не назначили (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Дату фейкового голосования окупанты пока не назначили (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Прокремлевские коллаборанты подписали так называемое «распоряжение» о проведении псевдореферендума в Запорожской области.

Об этом в понедельник, 8 августа, сообщила кремлевская пропаганда.

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Незаконное голосование по этому поводу проходило во временно оккупированном РФ Мелитополе.

«Все собравшиеся в зале единогласно подняли руку в знак согласия», — говорится в сообщении.

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В то же время дату фейкового плебисцита российские захватчики пока не назначили.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Коллаборант Псевдореферендум Война России против Украины

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