Гауляйтеры Запорожской области подписали «распоряжение» о проведении псевдореферендума 8 августа, 13:53 Дату фейкового голосования окупанты пока не назначили (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Прокремлевские коллаборанты подписали так называемое «распоряжение» о проведении псевдореферендума в Запорожской области.

Об этом в понедельник, 8 августа, сообщила кремлевская пропаганда.

Незаконное голосование по этому поводу проходило во временно оккупированном РФ Мелитополе.

«Все собравшиеся в зале единогласно подняли руку в знак согласия», — говорится в сообщении.

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В то же время дату фейкового плебисцита российские захватчики пока не назначили.

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