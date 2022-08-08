Гауляйтеры Запорожской области подписали «распоряжение» о проведении псевдореферендума
Дату фейкового голосования окупанты пока не назначили (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Прокремлевские коллаборанты подписали так называемое «распоряжение» о проведении псевдореферендума в Запорожской области.
Об этом в понедельник, 8 августа, сообщила кремлевская пропаганда.
Незаконное голосование по этому поводу проходило во временно оккупированном РФ Мелитополе.
«Все собравшиеся в зале единогласно подняли руку в знак согласия», — говорится в сообщении.
В то же время дату фейкового плебисцита российские захватчики пока не назначили.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.