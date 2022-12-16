«Чемодан без ручки». Почему Россия сдаст Крым — Яковина 16 декабря, 07:28 России, вероятно, придется покинуть Крым без боя, считает Иван Яковина (Фото:Радио Свобода)

России придется либо превращать Крым в военную базу, эвакуировав все гражданское население, либо покинуть его из-за невозможности снабжения, спрогнозировал в эфире Радио НВ международный обозреватель Иван Яковина.



С Крымом сейчас повторяется та же история, что и на правобережье Херсонской области, отметил он. Территория была подвергнута огневому воздействию, после чего россияне вынуждены были бросить ее, иначе бы их потери стали абсолютно невозможными.

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«Когда Крым превратится в „чемодан без ручки“ для России, либо России придется превращать его в чисто военную базу, эвакуировать оттуда все гражданское население и заниматься обороной Крыма, и то это будет очень-очень тяжело сделать; либо придется сдавать Крым, потому что снабжать его будет абсолютно невозможно», — сказал Яковина.

Спустя какое-то время Крым вернется в состав Украины без боя, полагает обозреватель.

«Для россиян просто другого выхода не будет, не останется. Это будет практически добровольная сдача», — добавил он.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть оккупированный полуостров без боевых действий, атакуя позиции оккупантов в Крыму ракетными системами HIMARS и другим вооружением.

Президент Владимир Зеленский утверждает, что для завершения развязанной Россией полномасштабной войны Украина должна деоккупировать Крым.