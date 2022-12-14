Пряник и кнут для Путина. Что предлагает Запад России на фоне изоляции оккупантов на юге Украины — Яковина 14 декабря, 22:08 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин на саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке, 9 декабря 2022 года (Фото:Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool via REUTERS)

На фоне того, как Вооруженные силы Украины отрезают россиян на юге страны для освобождения территории — перед российским диктатором Владимиром Путиным встал ряд вопросов.

Что именно предлагает Запад Кремлю и готова ли Москва делать уступки для своего выживания, рассказал в эфире Радио НВ международный обозреватель Иван Яковина.

Сейчас идет зона изоляции боевых действий и Крым потихонечку превращается в такой «чемодан без ручки», который будет очень-очень жалко бросить, но абсолютно невозможно нести для Российской Федерации. С Крымом и югом Украины сейчас повторяется та же история, которую ВСУ устроили россиянам с правобережьем Херсонской области.

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Тоже была полностью изолирована эта часть украинской территории и подвергнута огневому воздействию, после чего россияне просто сами вынуждены бросить ее, иначе бы их потери стали там абсолютно невозможными. То есть удерживать правобережье было абсолютно невозможно для россиян, учитывая их нынешние возможности.

Кроме всего прочего, я еще хочу сказать: когда Крым превратится в «чемодан без ручки» для России, либо России придется превращать его в чисто военную базу, эвакуировать оттуда все гражданское население и заниматься обороной Крыма, и то, это будет очень-очень тяжело сделать; либо придется сдавать Крым, потому что снабжать его будет абсолютно невозможно.

Я думаю, что Крым вернется в состав Украины именно каким-то таким способом, без боя, как вернулось правобережье Херсонской области. Думаю, что-то подобное произойдет и с Крымом, когда он станет изолированным, его снабжение станет абсолютно невозможным, для россиян просто другого выхода не будет, не останется. Это будет практически добровольная сдача.

Тут еще один важный интересный момент. Сейчас в Европе, я уже из нескольких источников слышал, европейцы начинают говорить, что при определенных условиях мы можем вернуться к торговле газом с Российской Федерацией. Имеется в виду прекращение войны на условиях Украины: деоккупация всех украинских территорий и начало выплат по репарациям. В этом случае европейцы говорят, что мы мы можем вернуться к рассмотрению возможности торговли российским газом.