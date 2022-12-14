Две главные ошибки. Чего ждать от войны этой зимой 14 декабря, 15:13 Эксклюзив НВ

Я давно ничего не писал об Украине, но это не значит, что я не думал и не беспокоился о ней

Колонка опубликована с разрешения редакции. Впервые напечатано на americanpurpose.com

После освобождения Херсона в прошлом месяце на юге страны наступило затишье, а вокруг Бахмута, где российские войска под командованием группы «вагнеровцев» Евгения Пригожина уже много недель пытаются захватить город, продолжаются кровопролитные бои. Россия не прекращает атаковать гражданскую инфраструктуру в Украине, пытаясь оставить людей без электричества и воды с наступлением зимы.

Видео дня

Следуя схеме, которая сохраняется с самого начала войны, каждая пауза в боевых действиях приводит к новым призывам к переговорам. Последние из них исходили от моего старого друга Роберта Райта, который в Washington Post приводил доводы в пользу давления США на Украину с целью заставить ее пойти на переговоры. Президент Франции Эммануэль Макрон довольно невероятно предположил, что России могут понадобиться гарантии безопасности в мирном соглашении. В то время как другой старый друг, политолог Джон Миршаймер, удвоил этот тезис в причудливом интервью Исааку Чотинеру из New Yorker. Да и экономист Джеффри Сакс продолжает упорствовать в своем мнении о том, что война полностью обусловлена американской политикой.

Все эти аргументы основаны на двух ошибочных предпосылках: во-первых, что мотивы России в войне были чем-то иным, кроме желания захватить как можно больше украинской территории и подорвать ее жизнеспособность как государства, и, во-вторых, что дальнейшие успехи Украины маловероятны и наступит долгосрочный тупик. Оба мнения неверны.