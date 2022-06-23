Глава ГУР рассказал, какими силами располагает РФ на острове Змеиный

23 июня, 11:16
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ВС РФ пытаются защитить остров средствами ПВО (Фото:Ukraine Weapons Tracker/Twitter)

ВС РФ пытаются защитить остров средствами ПВО (Фото:Ukraine Weapons Tracker/Twitter)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал о силах и средствах российских войск на захваченном ими острове Змеиный в Черном море.

По его словам, ВС РФ разместили там реактивную артиллерию и средства ПВО для ее прикрытия.

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«Россияне размещают на острове Змеиный определенную группировку, которая состоит из подразделений противовоздушной обороны, а также подразделений, на вооружении которых есть реактивные артиллерийские установки. Кроме того, там находится катерная группа и подразделения специального назначения», — сообщил Буданов в эфире общенационального телемарафона.

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Он также подчеркнул, что Украина продолжает наносить удары по позициям РФ на Змеином, и будет это делать до полного освобождения острова.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Черное море Российские военные ГУР Кирилл Буданов Война России против Украины Остров Змеиный

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