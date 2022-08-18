Партизаны в Мелитополе рассказали, как подрывают коллаборантов 18 августа, 11:24 Мелитопольские партизаны рассказали о своей работе (Фото:inform.zp.ua)

Один из украинских партизан рассказал подробности о деятельности подпольного движения в захваченном Мелитополе.

Издание The New York Times пообщалось с партизаном с позывным Сварог.

«Цель состоит в том, чтобы показать оккупантам, что они не дома, что они не должны обустраиваться, что они не должны спать спокойно», — сказал он.

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Украинские военные начали подготовку партизан за несколько месяцев до вторжения, когда Россия сосредоточила войска у границ.

По словам партизана, после вторжения РФ в Украину его направили к тайнику на складе под Мелитополем. Здесь он нашел взрывчатку, детонаторы, автоматы Калашникова, гранатомет и два пистолета с глушителями.

В Мелитополе атаки партизан длятся уже несколько месяцев. Весной этого года, по словам Сварога, он и несколько членов подпольной ячейки в Мелитополе ночью проникли в город, чтобы заминировать машину на стоянке контролируемой российскими полицейскими.



Сначала они перерезали электрический провод, чтобы выключить уличное освещение, затем в темноте заложили бомбу в колесную арку, обмотанную липкой стороной наружу. Лента была приклеена как к внутренней части колеса, так и к детонатору, чтобы бомба взорвалась при вращении колеса.

«Никто там не следит за общественным порядком. В результате подрыва бомбы был убит один полицейский, второй получил ранение, — рассказал Сварог.

На прошлой неделе его коллега заминировал машину коллаборанта Олега Шостака. Сварог отметил, что его команда заложила бомбу под сиденье водителя. Она была настроена так, чтобы взорваться при запуске двигателя. Шостак после покушения выжил, но был серьезно ранен.

По словам партизана, выживут или погибнут коллаборанты менее важно, чем сигнал, посылаемый с каждой атакой: вы никогда не будете в безопасности.

Сварог и еще один партизан с позывным Викинг заявили, что не считают врачей, пожарных и рядовых работников ЖКХ предателями. А вот учителя, которые идут на сотрудничество с оккупантами, по мнению партизан, являются коллаборантами.

«Россияне хотят учить по своей программе, а не по истине. Ребенок уязвим для пропаганды и, если его воспитать в этой программе, он станет таким же идиотом, как россияне», — сказал Викинг.

По его словам, партизаны не будут нападать на учителей, но будут их унижать их с помощью листовок с мрачными предупреждениями, которые они часто размещают на опорах электропередач.

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