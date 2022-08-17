После ряда взрывов. Оккупанты начали вывозить свои семьи из Мелитополя — мэр 17 августа, 23:56 Российская военная техника в Украине (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

После ряда взрывов на захваченных территориях Запорожской области и в оккупированном Крыму оккупанты начали вывозить свои семьи из Мелитополя.

Об этом заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Он рассказал, что днем 17 августа в Мелитополе раздался громкий взрыв на юге города — в районе, где размещается одна из комендатур оккупантов. Пока о последствиях этого взрыва неизвестно, поскольку оккупанты окружили весь район.

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Однако последствия почувствовали местные жители. По словам Федорова, оккупанты заблокировали выезд из Мелитополя, а на въезде проводят «тотальную фильтрацию». По словам мэра, мужчин заставляют раздеваться для осмотра.

Серия взрывов на оккупированных территориях вызвала панику среди оккупантов и коллаборантов. Так, после предыдущего взрыва в Мелитополе была приостановлена трансляция пропагандистского телевидения.

«И это действительно оказывает существенное влияние, потому что телевидение промывает мозги людям, оставшимся на временно оккупированных территориях. И как только оно перестало работать, у оккупантов и коллаборантов появилась паника», — сказал Федоров.

Он рассказал, что последняя неделя стала для оккупантов «адской». Еще большая паника появилась после взрывов 16 августа в оккупированном Крыму.

Так, три дня назад оккупанты начали вывозить свои семьи. А после того, как движение из Мелитополя в Крым полностью перекрыли, паника стала еще больше. По словам Федорова, оккупанты и коллаборанты не знают, куда им бежать, потому что все пути для них закрыты.

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