Как бомбили мирный Чернигов. Что происходило во время атак войск РФ — рассказ жительницы города 18 апреля, 12:58 Цей матеріал також доступний українською Мужчина едет на велосипеде мимо разрушенного обстрелами здания в Чернигове, апрель, 2022 год (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Жительница Чернигова Ирина Грицак больше двух недель провела в Чернигове под обстрелами, а затем вместе с семьей сумела эвакуироваться во Львовскую область. Она рассказывает, как бомбили город, кто помогал местным жителям с провизией и почему не всем удалось выехать из Чернигова вовремя.

Город Чернигов в 140 км от Киева стал одной из горячих точек войны — он попал под удар, когда российские военные предприняли попытки осуществить наступление на столицу по северному направлению, с территорий Беларуси. С первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину Чернигов месяц держал оборону: город ежедневно обстреливали, возможности покинуть город были минимальными, и местные жители остались без электричества, воды и еды.



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По данным, которые озвучил журналистам мэр города Владислав Атрошенко, в в результате авианалетов и артиллерийских ударов в Чернигове погибли около 700 человек — многих пришлось хоронить в братских могилах. Еще четыре десятка местных жителей числятся пропавшими без вести.

Репортер НВ Саша Горчинская поговорила с жительницей Чернигова, 57-летней Ириной Грицак. Женщина находилась под обстрелами в городе более двух недель, после чего ей с семьей все-таки удалось выехать на безопасную территорию. Ниже — рассказ Ирины в виде монолога от первого лица.

Начало

Сама я — из города Новый Роздол во Львовской области. Когда вышла замуж, переехала в Чернигов и большую часть жизни провела там. Когда началось полномасштабное вторжение в Украину, мы находились в Чернигове вчетвером: я, муж, дочка и свекровь. Провели дома, под обстрелами, больше двух недель, а потом все-таки не выдержали и сбежали на дачу, чуть дальше, в Черниговскую область. Потом, когда нервы сдали окончательно, выехали дальше — во Львовскую область, в Новый Роздол.

Честно говоря, мы не очень верили, что все это — полномасштабное вторжение — на самом деле произойдет. Никто не ожидал этого. Ну как, такая война в XXI веке — это казалось маловероятным. Никто не знал, что так они поступят. Моя дочка ходила и говорила: «Ну какая война?». Она вообще живет отдельно от нас, на окраине Чернигова — так там в первый же день все стали обстреливать, а недалеко от ее дома упал самолет. Поэтому она прибежала оттуда к нам.

Многоэтажный дом в Чернигове, разрушенный в результате обстрелов / Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

На второй день стало страшно: начались воздушные тревоги, и мы уже знали, что за ними последуют взрывы. В комнате дрожали стены, окна. Мы использовали систему двух стен: днем стелили в коридорчике перину, одеяла, и как только начиналась тревога, сразу прятались туда вместе с собаками. За день так могло быть по несколько раз. Ночью приносили туда толстые матрасы и там ночевали. Все соседи выбегали в подвал, но мне от этого было как-то жутко: я подумала, а вдруг обвал, дом засыпет и там получится братская могила?

Дочка была очень напугана с первого дня. Она пошла снимать деньги в банкомате, там была небольшая очередь. Как только она закончила, рядом начали бомбить — дочка схватила собаку и побежала искать подвал. В банкомате забыла и карточку, и деньги, люди ей кричали, чтобы вернулась и забрала.

Жизнь во время войны

В последующие дни с продуктами было не очень, нужно было долго стоять в очереди, брали, что было — Чернигов оказался оторванным со всех сторон. Сначала мы пытались попасть в магазины, чтобы достать еду. Наверное, там просто выставляли какие-то старые запасы, поэтому она была. А дальше пошла гуманитарная помощь. Фермеры передавали молоко, раздавали его бесплатно. Однажды я стояла в очереди за хлебом, и там была женщина — она до войны торговала на рынке. Наверное, закупила много товара, и чтобы он не пропадал, раздавала его людям бесплатно. И хлеб практически всегда был, наш местный хлебозавод не прекращал работать — давали по полбуханки в руки, по буханке, но не останавливались, пекли.

Церковные атрибуты, найденные в сгоревшей в следствии обстрелов церкви, Чернигов / Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

В то время, когда стреляли, у нас были перебои со светом. Но нужно отдать должное коммунальщикам: тут же ремонтировались все эти «пробелы». Правда, потом город опять обстреливали, и все опять не работало, но коммунальные службы все время пытались что-то сделать, чтобы люди не сидели в темноте и без воды.

Моя подруга, которая осталась в Чернигове до конца, рассказывала, что там потом уже не было ни света, ни воды в квартирах, ничего. По поводу еды — собирали по квартирам заявки, где сколько людей, и подавали на гуманитарную помощь. Про средства гигиены речи уже и не шло, главное, это были продукты. За водой приходилось ходить на улицу, там были пожарные гидранты. Были и машины, которые подвозили питьевую воду. Мужчины выносили аккумуляторы, чтобы люди могли заряжать телефоны.

Дочка боялась, чтобы я выходила из дома в магазин, злилась иногда. Приходилось выходить, еще и чтобы выгулять собак — у дочки собака, у меня тоже, щенок. Моя очень боялась этого всего, до сих пор у нее что-то нервное. А дочкина собака — постарше, так когда начинались обстрелы, она как будто бы защищалась: гавкала в ту сторону, откуда звук шел.

Продуктовые магазины, разрушенные в результате обстрелов, Чернигов / Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

В нашем местном приюте для животных тоже не было ни воды, ни света — там осталась только одна Таня, начальница приюта, она ухаживала за животными. Говорит, что люди приезжали, приносили корма, кто что мог. Около двадцати пяти собак погибли от разрыва сердца из-за постоянных бомбежек.

Еще до того как мы уехали, в городе начали появляться братские могилы. Есть у нас такой район — Яловщина, там лес возле речки, хорошо очень. Так вот, поскольку в то время хоронить людей на кладбищах было невозможно, то в этом лесу очистили площадь и сделали временное, скажем так, кладбище для погибших. Если кто-то захочет, может потом перезахоронить своих родственников.

Удары по мирному населению

Неподалеку от нашего дома находится кардиологический центр — это довольно старое здание, а напротив, через дорогу, новостройки и аптека. В один из дней люди стояли в очереди в аптеку, и эту очередь стали обстреливать. Тогда были и погибшие, и раненые. Сам кардиологический центр, как и дома в округе, пострадали: эти высотки были пробиты, шесть домов.

Российские военные разбомбили стадион имени Юрия Гагарина — зачем они это сделали? Там что, какой-то секретный объект был, какая-то база? Еще — на окраине города была база для биатлонистов, там моя внучка когда-то занималась биатлоном на профессиональном уровне. Это была очень хорошая база, на нее приезжали заниматься спортсмены из Киева, а еще раньше, давно, из москвы. И вот, оккупанты взорвали эту базу. А рядом с базой — городское кладбище Яцево. В начале этого кладбища — Аллея героев, где похоронены украинские военные, и церковь. И российские войска там все взорвали. Я не понимаю: они же видели, куда кидали эти бомбы? Зачем? Почему?

Российская армия обстреляла Аллею героев на городском кладбище в Чернигове / Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Четверо ребят из тех, кто занимался биатлоном с моей внучкой, уже погибли. Еще один наш знакомый, Сергей Хоменко, пошел в тероборону, сказал, что не может сидеть просто так. И через два дня его убили — молодой был, хороший. Ему было около 40 лет, жена как раз должна была родить ребенка. А еще — наш кинолог, к которому я водила своего щенка. Взрослый мужчина, где-то за 50, его имя — Сергей Марус. Тоже пошел в ТРО, взял своих двоих сыновей, хотя они не имели отношения к военному делу.

В центре Чернигова есть старая, хорошая гостиница Украина. Там стены, наверное, по полметра минимум. Так вот, ее разбомбили. Такое чувство было, что они специально вели обстрелы по мирным. Школы разбомбили тоже. И этот жуткий страх, который в середине тебя сидит: тревогу объявят, а ты думаешь, ну, что на этот раз? Это ужасно.

В селах Ягодное, Красное, Куликовка и Ивановка, что в Черниговской области, тоже были русские. Там все разрушено, все уничтожено. Местные жители этих сел все время находились кто в погребе, кто в подвале. Мне рассказывали, что там происходило масштабное мародерство. Русские выгоняют людей из домов, телефоны забирают, все забирают. Такое чувство, как будто какое-то нашествие, первый раз видят телефон, миксер, и все — гребли, как ненормальные. Люди говорят, что они все забирали.

Эвакуация

В Чернигов можно въехать с пяти сторон. Но получилось, что въехать было невозможно. Именно поэтому к нам не могли пробраться ни Красный Крест, никакие другие миссии или помощь. Со всех сторон стояли также и тероборона, и наши военные, поэтому получалось, что даже если за ночь оккупанты и пытались как-то приблизиться к городу, их все равно отбрасывали назад. Все свои силы наши ребята бросали на то, чтобы отогнать их от города — вот, ни один русский в итоге так и не зашел в город.

Собака стоит в руинах разрушенного обстрелами частного дома, Чернигов / Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Я была противницей того, чтобы выезжать из Чернигова. Хотя бы потому, что мне было очень страшно. За все это время у нас не было никаких зеленых коридоров, никакую эвакуацию никто не организовывал. Люди делали все лишь на свой страх и риск. Просто через автомобильный мост проезжали, дальше ехали в сторону Киева, кто куда. Так вот первая семья — это пара и двое детей, их просто расстреляли в машине, и все. Поэтому я очень боялась выезжать. Все волонтеры говорили, мол, мы вас сопровождаем, даем возможность выехать, но ничего не гарантируем. Убьют — так убьют, расстреляют — так расстреляют.

Потом у нас была такая ночь — очень тревожная, нас сильно бомбили. Я сначала думала, это мы забыли окна закрыть. А оказалось, что пластиковое окно просто открывается настежь от этой волны, стены трусило. Мы с дочкой и двумя собаками сидели в туалете, а в этот момент вокруг были взрывы — словами не объяснишь. После этой ночи, в шесть утра дочка сказала: «Так, все, вижу, там собираются люди, быстренько все в машину и поехали». Ну, мы, в чем стояли, в том и поехали, и собаки перепуганные с нами.

Расстояние от центра до выезда небольшое, я не знаю, сколько там километров, но мы ехали три часа, потому что было много людей. Однако во время войны все стали добрее, люди стали более сплоченными. Те, у кого были места, брали посторонних людей — лишь бы выехать. Три часа мы по городу так передвигались. А потом выехали — надо было немного свернуть с дороги, и уже наша дача. Начались обстрелы, у меня было впечатление, что под колесами машины что-то взрывалось — дочка вцепилась в руль, и вот так вот мы добирались.

Разрушенный мост рядом с селом Ивановка, Черниговская область / Фото: REUTERS/Marko Djurica

Пока мы были на даче, было как-то спокойно, но потом началось: то самолет возле Десны упал, то на небе вертолеты, то танки начали появляться. И опять все становилось хуже и хуже. А нервы уже совсем ни к черту — мне кажется, я стала слова забывать какие-то, настолько это психологически тяжело. Хочешь, не хочешь, телевизор все равно смотришь, потому что надо же знать, что происходит. А насмотришься этого, и волосы дыбом становятся. Поэтому мы немного побыли на даче и выехали во Львовскую область, к моей сестре. Ехать нужно было через Киев, и неподалеку от него рядом с нами упал снаряд — он был огромной величины. Когда мы оглянулись, стоял черный дым, сильный туман. По-видимому, бомба была такая — очень большая.

Ситуация сейчас

Как раз перед войной в Чернигове красиво сделали центр, цветов много сажали, обновили все скверы, парки, фонтаны поставили. Просто ходишь и радуешься. Очень красивый у нас город. А теперь это все разбомбили.

Например, район Бобровицы, это окраина Чернигова, там был частный сектор — домов практически не осталось. Еще за Черниговом, это уже пригород, село Александровка, тоже люди говорили, что не существует больше этого частного сектора, все разнесли.

Сейчас в Чернигове очень много пострадавших домов, в которых просто невозможно жить — я имею ввиду высотки. Очень много пострадало и домов в частном секторе. Школа № 21 практически уничтожена — я видела, что там начинают расчищать, освобождать место. Но ее невозможно отремонтировать, надо все до основания убирать и строить новое. То же самое — с центром города. Мэр Чернигова в одном из своих обращений говорил, что года четыре, как минимум, потребуется, чтобы это все отстроить.

Местные жители встречают украинских военных, Черниговщина, апрель 2022 года / Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Город потихоньку начинает приходить в себя и восстанавливаться. Моя подруга, Анжела, которая сейчас в Чернигове — она не теряет оптимизма, хоть обстрелы были сильные и у нее вылетело два стекла. Так вот, она говорит, что сейчас все начинает возобновляться, и несколько дней как не стреляют уже. Свет в некоторых районах уже появился, в магазинах начинает появляться новый товар — не очень много, но все же. Но возвращаться, как я понимаю, пока не стоит. Хотя бы потому что нельзя давать большую нагрузку на электросети — то есть, чем меньше будет людей в городе, тем быстрее удастся возобновить систему электроснабжения. Пока что рекомендуют возвращаться тем, у кого есть какая-то работа в городе: врачи, учителя. Но и то, желательно немного подождать.

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