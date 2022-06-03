В разминировании нуждается более 30 миллионов гектаров территории Украины — Шмыгаль
Разминирование (Фото:ООС)
По данным Министерства внутренних дел, более 30 миллионов гектаров территории Украины нуждаются в разминировании.
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Об этом заявил в пятницу, 3 июня, украинский премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.
Шмигаль отметил, что разминирование является важной задачей на уровне с восстановлением разрушенных российскими оккупантами украинских территорий.
"Это только начальные оценки. Сейчас наши спасатели провели разминирование 2,7 млн гектаров. Планируем привлекать как можно больше международных партнеров, чтобы ускорить процесс", — сказал глава правительства.
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