В разминировании нуждается более 30 миллионов гектаров территории Украины — Шмыгаль 3 июня, 19:08 Цей матеріал також доступний українською Разминирование (Фото:ООС)

По данным Министерства внутренних дел, более 30 миллионов гектаров территории Украины нуждаются в разминировании.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Об этом заявил в пятницу, 3 июня, украинский премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.

Шмигаль отметил, что разминирование является важной задачей на уровне с восстановлением разрушенных российскими оккупантами украинских территорий.

Видео дня

"Это только начальные оценки. Сейчас наши спасатели провели разминирование 2,7 млн гектаров. Планируем привлекать как можно больше международных партнеров, чтобы ускорить процесс", — сказал глава правительства.

Розмінування України — скільки гектарів територій потребують розмінування



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.