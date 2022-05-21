«Самые оптимистические прогнозы». В МВД рассказали, сколько лет уйдет на полное разминирование территорий Украины 21 мая, 10:36 Цей матеріал також доступний українською В Украине разминируют территории, которые покинули оккупанты (Фото:ГСЧС)

На полное разминирование территорий Украины по самым оптимистическим прогнозам может уйти пять-семь лет.

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Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян в эфире национального телемарафона.

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«Если мы говорим об Украине, то сейчас мы оцениваем, что загрязнена территория около 300 тыс. квадратных километров. Это в десятки раз большее количество чем имеет международный опыт. Исходя из того, что один день активных боевых действий равен до 30 дней разминирования, по самым оптимистичным прогнозам нам необходимо 5−7 лет до полного разминирования», — отметила она.

По словам заместителя главы МВД, с начала полномасштабного вторжения на территории Украины обезврежено почти 114 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе около 2000 авиабомб.

Акопян также рассказала, что в Украине создан Международный центр по гуманитарному разминированию.

Целью является в том числе и привлечение интернациональной помощи: профессиональной, технической и финансовой. Уже около 20 иностранных организаций откликнулись и проходят сертификацию для работы в Украине.

Россия напала на Украину 24 февраля. 21 мая — 87-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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