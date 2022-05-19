Российские оккупанты пытали в подвале школы более 350 жителей села на Черниговщине — ДБР 19 мая, 14:24 Цей матеріал також доступний українською ВСУ громили российских оккупантов в разных районах Черниговщины (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

Среди сел, где российские оккупанты совершали ужасные преступления, и село Ягодное Черниговской области. Во время оккупации они насильственно удерживали в подвале и пытали более 350 человек.

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Об этом сообщает прессслужба ДБР .

С середины мая следователи ДБР и прокуроры Черниговской областной прокуратуры приступили к проведению следственных и процессуальных действий по фактам многочисленных нарушений законов и обычаев войны военнослужащими вооруженных сил РФ.

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«Мы установим всех извергов, которые пытали наших граждан. Обязательно будет справедливое судебное наказание для преступников. То, что мы уже увидели, не укладывается в голове. Так издеваться над мирным населением могут только варвары и решисты», — сообщил директор ДБР Алексей Суханов.

По его словам, в селе Ягодное в марте 2022 года в подвальном помещении местной школы российские оккупанты в бесчеловечных условиях держали в заложниках более 350 жителей села — пожилых, молодых, детей и младенцев. Людям приходилось спать стоя. В результате пыток и издевательств, отсутствия надлежащих условий пребывания — около 10 пожилых людей умерло.

«Меня поразили рисунки детей на стенах подвала, вспоминавших свою мирную жизнь. Мы вернем мир в Украину! А те, кто обижал наших детей, будут нести строгую ответственность», — заверил директор Бюро, добавив, что будет делать для этого все возможное и невозможное.

При документировании ДБР также осуществляет фиксацию и установление обстоятельств расстрелов военными в РФ мирных жителей, обстрелов жилья, мародерства. Работа продолжается.

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