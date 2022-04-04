Украинские военные освободили от российских оккупантов три населенных пункта в Черниговской области
Подбитая техника оккупантов (Фото:Оперативное командование Север via Facebook)
ВСУ освободили от российских оккупантов населенные пункты Колычевка, Ягодное и Ивановка Черниговской области.
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Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование Север.
«Куча разбитого и сожженного украинскими военными российского металлолома "украшает" трассу от Чернигова в сторону Козельца. Сами же путинские убийцы либо легли замертво на украинскую землю, либо никчемно убежали», — говорится в сообщении.
Указано, что территория зачищается и контролируется украинскими военными. Населению завозят гуманитарную помощь.
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