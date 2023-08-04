«Не подлежит восстановлению». Оленегорский горняк ударили на дистанции 400 миль. Это серьезно — оценка капитана запаса ВМС Украины 4 августа, 20:36 NV Премиум Морской дрон атакует российский десантный корабль Оленегорский горняк (Фото:Скриншот из видео)

Капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004—2020 годах Андрей Рыженко в интервью Radio NV оценил, насколько большой для Черноморского флота РФ является потеря большого десантного корабля Оленегорский горняк.

— Как можно оценить потерю такого большого десантного корабля, даже если представить, что он не утонул, а его будут чинить где-то полгода?

— Это корабль проекта 775, натовская классификация Ropucha. Он предназначен для высадки морского десанта — до роты морской пехоты с техникой, около 12 единиц бронетехники.

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Кораблю уже, кстати, 47 лет. Те повреждения, которые он получил… Его уже нет смысла восстанавливать. Я думаю, скорее всего, если он дойдет до какого-то причала, как-то его посадят на мель, то его просто спишут с военно-морского флота.

Это единица нужная, потому что его перебросили с северного флота.

Хочу напомнить: до начала войны, где-то в начале февраля [2022 года], шесть кораблей, в том числе и этот Горняк, зашли в Севастополь, находились там, были загружены полностью десантом и готовились к высадке. Планировалось как минимум два десанта: один на Азовском море, один — на Черном. И он точно входил в состав этого десантного отряда.

А если бы он не был нужен, какой смысл держать его в Черном море? Его отправили бы на Северное море, в обратном направлении, где он как-то нужен.

— Была информация от российских оккупантов, что после того, как был нанесен удар по Крымскому мосту, с помощью этого Горняка осуществляли паромную переправу в Крым, он помогал доставлять грузы. То есть очень активно использовался.

— Он и до этого использовался. Корабли такого класса, к слову, использовались во время осады Мариуполя. У них в носовой части есть система вроде Град М-21. Они бомбили все, что можно, — и Азовсталь, и прочее. У них боекомплект — 400 ракет, это достаточно мощная система.

Он достаточно активно проходил службу на Северном флоте. Если помните тот исторический поход Адмирала Кузнецова, авианосца, когда он задымил пролив Ла-Манш, тогда его сопровождал этот корабль также.

То, что он «никак, ничего и ни к чему» — это болтовня.