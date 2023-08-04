Оленегорский горняк. Атаки на российский флот будут продолжаться, пока РФ представляет угрозу — разведка

4 августа, 18:14
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Андрей Юсов (Фото:Cкриншот/YouTube/Суспільне Новости)

Андрей Юсов (Фото:Cкриншот/YouTube/Суспільне Новости)

Атаки на российский флот будут продолжаться, пока РФ представляет угрозу для Украины. Таким образом украинская разведка прокомментировала поражение десантного корабля Оленегорский горняк.

В эфире телеканала Fredoom представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подчеркнул, что атаки дронов на десантный корабль Оленегорский горняк была не первой и будет не последней.

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«Оккупанты уже понесли тяжелые потери, в частности их флот, и продолжение будет. Безусловно, пока рашисты представляют угрозу украинской государственности и продолжают уничтожать украинское гражданское население и гражданскую инфраструктуру, последствия, которые происходят с их кораблями, — абсолютно закономерны и будут продолжаться», — заявил он.

Юсов добавил, что каждое подобное событие — это хорошие новости для Украины и украинцев, и «трагедия для рашистской пропаганды».

«Сегодня мы услышим вой на болотах. Я думаю, что Скабеева и Соловьев будут просто сходить с ума и покрываться пеной», — отметил представитель ГУР.

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Оленегорский горняк: что известно о поражении российского корабля

4 августа в результате атаки украинских морских дронов на Новороссийск в Краснодарском крае РФ значительные повреждения получил большой десантный корабль Оленегорский горняк.

Как сообщил NV источник в Службе безопасности Украины, российское судно с около 100 членами экипажа поразил дрон СБУ с 450 килограммами тротила.

В результате атаки корабль получил серьезную пробоину и сейчас не может выполнять свои боевые задачи, сообщил собеседник. По его словам, спецоперацию проводили вместе с ВМС.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Войска РФ Агрессия РФ Российский корабль Оленегорский горняк

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