МАГАТЭ оценит радиационное состояние на месте окопов российских войск возле Чернобыльской АЭС

8 апреля, 01:31
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Рыжий лес принял на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли (Фото:Коллаж НВ)

Рыжий лес принял на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли (Фото:Коллаж НВ)

МАГАТЭ готовит миссию для оценки радиационного состояния на месте окопов российских войск в Рыжем лесу.

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово направить свою миссию в зону Чернобыльской АЭС как можно скорее, передает Интерфакс-Украина.

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Эксперты проведут независимую радиологическую оценку на месте строительства российскими войсками фортификационных сооружений на загрязненной территории вблизи станции.

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«Очень важно, чтобы МАГАТЭ совершило поездку в Чернобыль, чтобы мы могли принять срочные меры для помощи Украине в обеспечении ядерной безопасности. Я в тесных консультациях с нашими украинскими коллегами, чтобы как можно быстрее организовать такой визит», — заверил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

В МАГАТЭ отметили, что ознакомились с кадрами с беспилотника, где возможно видны укрепления, вырытые российскими войсками в зоне отчуждения. В Агентстве отметили, что могут сделать независимую радиологическую оценку только после того, как их эксперты будут на месте.

Также в организации добавили, что до сих пор не могут подтвердить сообщение о том, что российские военные получили высокие дозы радиации во время пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения.

Также Гросси добавил, что МАГАТЭ должно срочно направить на место проведения своих экспертов по ядерной безопасности, чтобы они собственноручно оценили состояние ЧАЭС и возобновили там онлайн-мониторинг, который был прерван с момента захвата станции.

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С выводом российских военных из зоны отчуждения Украина начала процесс возобновления регуляторного контроля над АЭС, добавили в Агентстве.

Напомним, что войска РФ полностью покинули зону ЧАЭС 31 марта. 6 апреля появилось видео с дрона, на котором заметно, что российские оккупанты действительно рыли себе окопы в Рыжем лесу.

Российских солдат, которые около месяца провели на загрязненной территории, отправили на лечение в белорусский Гомель.

«Приехали около семи медицинских ПАЗов в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. Согласно фото, в машинах видно людей. Отметим, что в этот центр на регулярной основе привозят российских солдат», — рассказал член Общественного совета по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

Министр по временно оккупированным территориям Ирина Верещук отметила, что российские военные, находившиеся в зоне ЧАЭС, заслужили премию Дарвина.

Редактор: Люба Балашова

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Теги:   Атомная энергетика АЭС Чернобыль МАГАТЭ ЧАЭС Атомная станция Чернобыльская АЭС Война России против Украины

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