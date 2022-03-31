Военные РФ, рывшие окопы в Рыжем лесу, заслуживают премии Дарвина — Верещук

31 марта, 22:11
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Чернобыльская АЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Чернобыльская АЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские военнослужащие, рывшие окопы в Рыжем лесу, который находится в зоне отчуждения, заслуживают и Премии Дарвина.

Об этом в Facebook написала министр по временно оккупированным территориям Украины Ирина Верещук.

Она напомнила, что Премия Дарвина – это виртуальная ежегодная премия, которую присуждают лицам, самым бессмысленным погибшим или потерявшим способность иметь детей, и, таким образом, лишились возможности внести свой вклад в генофонд человечества. Номинанты должны обеспечить свою глупую смерть самостоятельно и оригинально.

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"Считаю, что российские военнослужащие, рывшие окопы в лесу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, вполне заслуживают номинироваться на Премию Дарвина в этом году. Потому что они добровольно получили такие дозы радиации, последствия которых им будут объяснять врачи в специальных защитных костюмах. Это тот случай, когда враг внушает ужас через опилки у него в голове", – написала Верещук.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   ЧАЭС Ирина Верещук Война России против Украины

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