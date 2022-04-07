Оккупанты и Рыжий лес: появилось видео из наиболее загрязненной части Чернобыля после ухода армии РФ 7 апреля, 13:34 Цей матеріал також доступний українською Более месяца оккупанты вдыхали зараженную пыль Рыжого леса (Фото:Кадр видео Ukrainian Witness)

Опубликовано видео из самого загрязненного места Чернобыльской зоны — Рыжего леса. Здесь больше месяца находились российские оккупанты.



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«Солдаты без боязни рыли окопы в загрязненной радиацией почве. Наряду с их брошенными позициями дозиметр непрерывно пищит — сообщает об опасности», — говорится в подписи к ролику, который опубликовал Ukrainian Witness.

Видео дня

После себя оккупанты оставили сапоги, объедки, груды мусора и сожженные деревья Рыжего леса. Рядом с позициями врага бегают зараженные радиацией собаки.

«Много грязи. Многие остатки их пищи. Они здесь жили в этом лесу. Много посжигали», — говорят очевидцы.

Войска РФ полностью покинули зону ЧАЭС 31 марта.

Российских солдат, которые около месяца провели на загрязненной территории, отправили на лечение в белорусский Гомель.

«Приехали около семи медицинских ПАЗов в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. Согласно фото, в машинах видно людей. Отметим, что в этот центр на регулярной основе привозят российских солдат», — рассказал член Общественного совета по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

Министр по временно оккупированным территориям Ирина Верещук отметила, что российские военные, находившиеся в зоне ЧАЭС, заслужили премию Дарвина.

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