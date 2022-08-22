«Очень боятся партизан». Как ведут себя оккупанты в Херсоне и Новой Каховке — отвечает израильский офицер 22 августа, 17:51 По словам Игаля Левина, оккупанты в Херсоне очень боятся партизан (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военный обозреватель и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Радио НВ рассказал, как ведут себя российские оккупанты в Херсоне и Новой Каховке.

«Они очень боятся. На это указывает тот момент, что когда комендантский час, они ночью колесят в полной темноте на броне. И если где-то малейший шорох в кустах, они пускают автоматную очередь сразу. То есть ночью слышно стрельбу легкого оружия. Они очень боятся партизан, боятся засад, что малейший шорох — это партизаны с РПГ по ним сейчас зарядят или просто с автоматов откроют огонь», — рассказал Левин Радио НВ.

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По его словам, такая ситуация продолжается полгода, что свидетельствует о том, что у оккупантов нет контроля над этой территорией, а население к ним не лояльно.

«Если ты ночью на нервах ездишь по городу, стреляешь во все, где кошка прыгнула или что-то блеснуло, это говорит о том, что, видимо, на этой территории тебе очень не рады и не ждут, чтобы ты на ней оставался», — отметил израильский офицер.

Кроме того, по его словам, оккупанты на юге очень много пьют и покинули 70% Новой Каховки.

«Оккупанты угрожают, что если им придется уходить (они рассматривают вариант, что будут уходить), то так и говорят, что все будут сжигать, уничтожать, разрушать, чтобы украинцам оставить выжженную землю здесь», — рассказал также Левин.

По его словам, из-за постоянных ударов ВСУ российские военные боятся находиться в казармах.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что после подрыва мостов в Херсонской области оккупанты бегут оттуда в Мелитополь.



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