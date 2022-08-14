После подрыва мостов в Херсонской области «руководители» местных оккупантов бегут в Мелитополь — мэр

14 августа, 13:41
Антоновский мост (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Антоновский мост (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что после подрыва мостов в Херсонской области «руководители» местных оккупантов бегут в Мелитополь.

Инфографика: НВ

«После подрыва мостов в Херсонской области руководители местных оккупантов передислоцируются в Мелитополь», — написал он в Telegram.

По его словам, оккупанты анонсировали ремонт трассы «Мелитополь-Бердянск»: начали работы исключительно для картинки, не заплатили рабочим.

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Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявлял, что разрушенный ВСУ Каховский мост в Херсонской области был последней транспортной артерией для оккупантов. Теперь россияне не могут перевозить оружие и технику через Днепр в достаточном количестве. 

В ночь на 8 августа украинские военные нанесли новые удары по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области, а также атаковали вражеские базы на юге страны.

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Попадания «довольно серьезные», сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

О первом ударе по Антоновскому мосту стало известно 19 июля. На следующий день кремлевская пропаганда заявила о еще одном обстреле, показав его последствия.

https://www.youtube.com/watch?v=cPwZIMUvYw8
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Херсонская область Мелитополь Война России против Украины

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