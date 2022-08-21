«Оккупанты на нервах, боятся очень». Как ВСУ освобождают юг и что такое превентивный ядерный удар НАТО. Интервью с израильским офицером 21 августа, 07:46 Эксклюзив НВ Игаль Левин (Фото:Maya May photography / Facebook)

Военный обозреватель, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Радио НВ рассказал, как продвигается освобождение Украиной оккупированных территорий на юге, что происходит в Белгородской области и как НАТО может нанести превентивный ядерный удар по России.

— Много событий происходит в Крыму. На крышу штаба Черноморского флота прилетел беспилотник. Кажется, сработала ПВО в Евпатории. ДО этого что-то было в Керчи, под Джанкоем. Почему все это активизировалось именно сейчас? У нас руки раньше не доходили?

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— Это ведь комплексный процесс. Идет освобождения юга. Это не просто сконцентрировали бригаду танков, двинули ее вперед, как это показывают в фильмах, и она куда-то доехала, что-то освободила. Нет, это комплексный процесс.

Что у нас в Крыму происходит? Уничтожается их авиация. Ту, которая не уничтожается, они отводят с аэродрома, угоняют ее глубже, то есть радиус ее действия снижается. Во-вторых, это уничтожение ж/д узлов, складов (как раз в Джанкое) — это вооружение и всевозможные боеприпасы. Для чего они там были? Не для Крыма самого, они все шли на южную группировку.

Помимо в дальнейшей перспективе освобождения Крыма (а Крым будет освобожден, вернется в состав Украины, в этом нет ни капли сомнения), воздействие на Крым — это часть всего процесса по освобождению юга. Не нужно рассматривать что у нас юг — это захваченный правый/левый берег Днепра, а есть отдельно Крым, и они не связаны. Если мы берем военную часть, то еще как связано: логистика, вооружения, авиация.

— Есть мнение, что в Крыму сработало ПВО. Можно предположить, что они имитируют активность, чтобы показать вышестоящим органам, что работают.

— Вполне такое может быть, почему нет. Но явно они не имитируют сожжение своих самолетов, которые стоят многие миллионы. Имитации тут нет. Если бы просто были какие-нибудь хлопки без последствий, тогда да. А когда у нас в Джанкое показывают спутниковые снимки, где военные склады, условно говоря, корова языком слизнула, — его просто не существует, он полностью демилитаризовался… Очень хорошая имитация. Пусть больше будет такой имитации в Крыму.

— Глава Крым SOS говорил, например, о том, что сейчас россияне, оккупационная власть переносят склады с боеприпасами в гражданские здания. Насколько сильно это усложняет для нас задачу по демилитаризации полуострова?

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