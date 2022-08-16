В Херсонскую область свозят кадыровцев для контроля над оккупантами — депутат 16 августа, 23:55 Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Россия свозит в оккупированную Херсонскую область кадыровцев для надзора за своими военными.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета и военный территориальной обороны Сергей Хлань на своей странице в Facebook.

По его данным, в Херсоне автомобиль с россиянами попал в ДТП, когда ехал по встречной полосе.

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«Куда-то очень спешили, потому что сейчас они паникуют все больше. Соответственно усиливают давление на местных, а для самих российских военных на Херсонщину продолжают завозить кадыровцев, чтобы «присматривали», — рассказал Хлань.

За минувшие сутки оккупанты обстреляли минимум шесть населенных пунктов, есть раненые люди и погибший скот.

15 августа начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты на юге Украины не могут продвигаться по суше, но продолжают авиаудары и артиллерийские обстрелы.

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