В Херсонскую область свозят кадыровцев для контроля над оккупантами — депутат
Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)
Россия свозит в оккупированную Херсонскую область кадыровцев для надзора за своими военными.
Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета и военный территориальной обороны Сергей Хлань на своей странице в Facebook.
По его данным, в Херсоне автомобиль с россиянами попал в ДТП, когда ехал по встречной полосе.
«Куда-то очень спешили, потому что сейчас они паникуют все больше. Соответственно усиливают давление на местных, а для самих российских военных на Херсонщину продолжают завозить кадыровцев, чтобы «присматривали», — рассказал Хлань.
За минувшие сутки оккупанты обстреляли минимум шесть населенных пунктов, есть раненые люди и погибший скот.
15 августа начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты на юге Украины не могут продвигаться по суше, но продолжают авиаудары и артиллерийские обстрелы.
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