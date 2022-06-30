«Операция продолжается». В ОК Юг рассказали, когда защитники Украины могут вернуться на Змеиный 30 июня, 21:37 Дым на острове Змеиный после бегства оттуда российских оккупантов, 30 июня 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Начальница объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк прокомментировала возможность возвращения защитников Украины на остров Змеиный после бегства оттуда российских оккупантов.

В комментарии телеканалу CNN в четверг, 30 июня, Гуменюк сказала, что оборудовать форпост на Змеином острове еще рано и что ВСУ должны закончить расследование результатов военной операции.



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«Военная операция еще продолжается, мы должны убедиться, что абсолютно все рашисты покинули нашу землю среди моря и что там не осталось никаких диверсантов, никаких „сюрпризов“… Еще поработает разведка, подразделения», — заявила она в эфире всеукраинского телемарафона.



По словам Гуменюк, после этого будет приниматься решение, целесообразно ли защитникам Украины возвращаться на остров:



«То, что возвращение подразделений туда будет, ни у кого нет сомнений. Но их целесообразность именно в тот момент перемещаться будет решать военное командование, исходя из общей обстановки».

30 июня в оперативном командовании Юг сообщили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что важную роль в освобождении острова Змеиный сыграла украинская САУ Богдана.



Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал, что ВСУ планируют установить непосредственный физический контроль над островом Змеиный.



Залужный показал видео операции по освобождению острова Змеиный https://www.youtube.com/embed/kxq2Sy4y22I

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