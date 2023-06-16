Российские оккупанты хотят повторить техногенную катастрофу на территории Украины — Гуменюк 16 июня, 22:56 Каховская ГЭС (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Войска РФ могут создавать новую техногенную катастрофу на украинской территории подобную подрыву плотины Каховской ГЭС.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

«Нужно понимать, что россияне сейчас доведены до определенной степени отчаяния и могут использовать подрывные команды для того, чтобы создавать такие техногенные катастрофы», — сказала она.

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Гуменюк подчеркнула, что эти риски учтены и украинские силы готовы с этим работать. Также она добавила, что любимый лозунг россиян «можем повторить» работает и в смысле техногенного шантажа.

«Мы помним, что шантажировали они и с Запорожской АЭС, затем — Каховская дамба и Крымский Титан. Сейчас они также пытаются давить шантажом и интересны и другими гидротехническими сооружениями нашего региона», — сказала она.

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но повреждения являются значительными.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.