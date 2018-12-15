Одного из кандидатов в предстоятели УПЦ уговорили снять свою кандидатуру - источник Вчера, 23:37 546 Цей матеріал також доступний українською Митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) Фото: УПЦ КП

Информационное агентство Интерфакс-Украина сообщает, что перед вторым туром выборов предстоятеля объединенной Украинской православной церкви на митрополита Луцкого и Волынского Михаила надавили, чтобы он отказался претендовать на пост.

По данным информагентства, после первого тура патриарх УПЦ КП Филарет в ультимативной форме настаивал, чтобы Михаил снял свою кандидатуру. В противном случае, Филарет угрожал тем, что не станет ликвидировать УПЦ КП и принимать участие в Соборе.

Также на Михаила надавили президент Украины Петр Порошенко и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Напомним, что 15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

После избрания он заявил, что двери украинской автокефальной церкви открыты для всех.

На Объединительном соборе также утвердили устав церкви. Согласно документу официальное название единой украинской поместной автокефальной православной церкви согласно Уставу – Православная церковь Украины. Титул предстоятеля - Блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В РПЦ заявили. что участники Объединительного собора "будут стерты из исторической памяти".

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

13 ноября собор епископов УПЦ МП отказался признать власть Константинополя над Киевской митрополией и продублировал решение РПЦ разорвать отношения с Фанаром.