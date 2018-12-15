Обнародованы официальное название Украинской православной церкви и титул предстоятеля Сегодня, 20:53 1702 Цей матеріал також доступний українською Предстоятеля избрали на Объединительном соборе Фото: Пресс-служба АП

Официальное название единой украинской поместной автокефальной православной церкви согласно Уставу – Православная церковь Украины.

Об этом сообщил представитель УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

"Официальное название согласно Уставу - Православная Церковь Украины. Также можно употреблять УПЦ (не путать с МП)", - написал он в Facebook.

Архиепископ добавил, что титул предстоятеля новосозданной церкви - Блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины.

Священник также сообщил, что в воскресенье, 16 декабря, в Михайловском соборе состоится первая литургия предстоятеля.

Напомним, что 15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

После избрания он заявил, что двери украинской автокефальной церкви открыты для всех.

На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В РПЦ заявили. что участники Объединительного собора "будут стерты из исторической памяти".

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

13 ноября собор епископов УПЦ МП отказался признать власть Константинополя над Киевской митрополией и продублировал решение РПЦ разорвать отношения с Фанаром.