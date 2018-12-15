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Митрополит Епифаний прокомментировал избрание на пост предстоятеля Украинской православной церкви

Сегодня, 18:22
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Епифания избрали участники Объединительного собора

Фото: Пресс-служба АП

Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), которого избрали предстоятелем Украинской автокефальной православной церкви, обратился с речью к украинцам на Софийской площади после окончания Объединительного собора.

Он поблагодарил присутствующих за искреннюю поддержку и поздравления.

"Мы смогли объединить три ветви украинского православия в единую поместную православную церковь. Мы смогли засвидетельствовать, что мы может объединиться и создать в Украине единую поместную церковь нашими общими усилиями", - сказал он.

Епифаний также призвал иерархов и верующих присоединиться к новой церкви.

"Я бы хотел призвать всех наших собратьев, архиереев, всех верных в единую украинскую православную церковь. Двери нашей церкви открыты для всех", - добавил митрополит. 

Напомним, что 15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата. 

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.  

13 ноября собор епископов УПЦ МП отказался признать власть Константинополя над Киевской митрополией и продублировал решение РПЦ разорвать отношения с Фанаром.

Теги:   Автокефалия Украинская православная церковь

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