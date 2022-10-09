Турция хочет организовать переговоры между Россией и странами Запада — СМИ 9 октября, 11:29 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Sputnik/Alexander Demyanchuk/Pool via REUTERS)

Турция хочет посадить за стол переговоров Россию и страны Запада, а именно: США, Францию, Германию и Великобританию. Об этом пишет газета Milliyet, не уточняя источники.

Как отмечает издание, после анализа речей российского диктатора Владимира Путина с начала войны Анкара пришла к выводу, что «Москва хочет долгосрочной сделки с Западом». В то же время издание отмечает, что вопрос заключается в том, «можно ли связаться с Россией для диалога».

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По словам журналиста, соответствующий план переговоров еще не передали всем западным столицам, но его уже получили Соединенные Штаты через «важные и частные каналы» — первые комментарии влиятельных чиновников в Вашингтоне были «достаточно положительными».

«Анкара также уважает волю Украины и через открытые каналы говорит, что война должна вернуться к миру без применения тактического ядерного оружия», — пишет Milliyet, не уточняя, пойдет ли речь на переговорах и о полномасштабном вторжении РФ в Украину.

Ранее спикер президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Путин хочет заключить новую «большую сделку» России с Западом.

«Отчасти это, несомненно, касается Украины. Но на самом деле более важная проблема — это новое соглашение между Россией и западным миром», — сказал он.

7 октября Эрдоган провел с Путиным телефонный разговор. Недавно он заявил, что «худший мир в Украине лучше войны». В качестве примера турецкий лидер вспомнил о зерновой инициативе и обмене пленными.

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

После этого президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры с Москвой, только когда там сменится президент.

