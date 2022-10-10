Первый с июня ракетный удар по Киеву: пять человек погибли, повреждены музеи, возле детской площадки трехметровая воронка — фото и видео
Горящая машина в центре Киева после российского ракетного удара (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
10 октября Россия впервые с 26 июня обстреляла Киев ракетами. Ракетные удары были нанесены в центре города — в Шевченковском районе, а также в Святошинском, Дарницком и Днепровском районах.
Cоветник министра внутренних дел Ростислав Смирнов сообщил, что в Шевченковском районе Киева в результате ракетного удара погибли восемь человек, еще 24 мирных жителя получили ранения.
Позже Киевская городская военная администрация сообщила, что погибли пять человек, а пострадали 32.
Люди прячутся в киевском метро
Одна из ракет оккупантов упала в районе памятника Грушевскому на ул. Владимирской. Еще один удар был нанесен по так называемому «мосту Кличко» — стеклянному мосту в районе арки Дружбы народов.
Мост Кличко выдержал ракетный обстрел оккупантов
Также в центре Киева пострадали музей Ханенко, национальный музей Шевченко, Национальная филармония и детская площадка.
Воронка от российской ракеты на детской площадке в парке Шевченко
Взрывной волной были повреждены окна Центрального железнодорожного вокзала, здания Университета им. Шевченко, бизнес-центр 101 Tower и визовый отдел посольства Германии. Послу Германии Анке Фельдгузен пришлось эвакуироваться в бомбоубежище.
Последствия российского ракетного обстрела возле Университета Шевченко
Горящие автомобили возле университета Шевченко
Поврежденный ракетным ударом бизнес-центр
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за обстрела в Киеве и области применяются графики аварийного отключения электроснабжения. Позже в компании ДТЭК предупредили, что электричество в Киеве и Киевской области отключат примерно на два часа.
Киевляне поют в метро во время воздушной тревоги
НВ публикует фоторепортаж последствий массированного обстрела украинской столицы российскими оккупантами 10 октября.
1. Момент взрыва на «мосту Кличко».
2. Дым над Киевом после российского ракетного удара.
3. Женщина и мужчина, пострадавшие от российского ракетного обстрела.
4. Парамедики оказывают помощь женщине, пострадавшей от российского ракетного обстрела.
5. Горящий автомобиль возле университета Шевченко.
6. Горящие автомобили возле университета Шевченко.
7. Горящий автомобиль в центре Киева.
8. Спасатели тушат загоревшиеся в результате российского ракетного удара автомобили в центре Киева.
9. Сгоревший в результате российского ракетного удара автомобиль в центре Киева.
10. Офисный центр, поврежденный российским ракетныйм ударом.
11. Офисный центр, поврежденный российским ракетныйм ударом.
12. Дорога рядом с поврежденным российским ракетным ударом бизнес-центром.
13. Административное здание в Киеве, поврежденное российским ракетным ударом.
14. Гражданский склад, поврежденный российским ракетным ударом.
15. Мужчина, пострадавший от ракетного удара РФ, говорит по телефону.
16. Мужчина, пострадавший в результате российского ракетного удара в центре Киева, окруженный прохожими.
17. Воронка от российской ракеты в парке Шевченко возле детской площадки.
18. Воронка от российской ракеты в парке Шевченко возле детской площадки.
19. Фрагмент российской ракеты, ударившей по Киеву.
20. Пожарные тушат инфраструктурный объект в Киеве, поврежденный российским ракетным обстрелом.