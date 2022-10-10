Первый с июня ракетный удар по Киеву: пять человек погибли, повреждены музеи, возле детской площадки трехметровая воронка — фото и видео 10 октября, 16:01 Горящая машина в центре Киева после российского ракетного удара (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

10 октября Россия впервые с 26 июня обстреляла Киев ракетами. Ракетные удары были нанесены в центре города — в Шевченковском районе, а также в Святошинском, Дарницком и Днепровском районах.

Cоветник министра внутренних дел Ростислав Смирнов сообщил, что в Шевченковском районе Киева в результате ракетного удара погибли восемь человек, еще 24 мирных жителя получили ранения.

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Позже Киевская городская военная администрация сообщила, что погибли пять человек, а пострадали 32.

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Одна из ракет оккупантов упала в районе памятника Грушевскому на ул. Владимирской. Еще один удар был нанесен по так называемому «мосту Кличко» — стеклянному мосту в районе арки Дружбы народов.

Мост Кличко выдержал ракетный обстрел оккупантов

Также в центре Киева пострадали музей Ханенко, национальный музей Шевченко, Национальная филармония и детская площадка.

Воронка от российской ракеты на детской площадке в парке Шевченко

Взрывной волной были повреждены окна Центрального железнодорожного вокзала, здания Университета им. Шевченко, бизнес-центр 101 Tower и визовый отдел посольства Германии. Послу Германии Анке Фельдгузен пришлось эвакуироваться в бомбоубежище.

Последствия российского ракетного обстрела возле Университета Шевченко

Горящие автомобили возле университета Шевченко

Поврежденный ракетным ударом бизнес-центр

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за обстрела в Киеве и области применяются графики аварийного отключения электроснабжения. Позже в компании ДТЭК предупредили, что электричество в Киеве и Киевской области отключат примерно на два часа.

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НВ публикует фоторепортаж последствий массированного обстрела украинской столицы российскими оккупантами 10 октября.

1. Момент взрыва на «мосту Кличко».

Фото: REUTERS

2. Дым над Киевом после российского ракетного удара.

Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

3. Женщина и мужчина, пострадавшие от российского ракетного обстрела.

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

4. Парамедики оказывают помощь женщине, пострадавшей от российского ракетного обстрела.

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

5. Горящий автомобиль возле университета Шевченко.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

6. Горящие автомобили возле университета Шевченко.



Фото: REUTERS/Gleb Garanich

7. Горящий автомобиль в центре Киева.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

8. Спасатели тушат загоревшиеся в результате российского ракетного удара автомобили в центре Киева.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

9. Сгоревший в результате российского ракетного удара автомобиль в центре Киева.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

10. Офисный центр, поврежденный российским ракетныйм ударом.

Фото: НВ

11. Офисный центр, поврежденный российским ракетныйм ударом.



Фото: НВ

12. Дорога рядом с поврежденным российским ракетным ударом бизнес-центром.

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

13. Административное здание в Киеве, поврежденное российским ракетным ударом.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

14. Гражданский склад, поврежденный российским ракетным ударом.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

15. Мужчина, пострадавший от ракетного удара РФ, говорит по телефону.

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

16. Мужчина, пострадавший в результате российского ракетного удара в центре Киева, окруженный прохожими.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

17. Воронка от российской ракеты в парке Шевченко возле детской площадки.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

18. Воронка от российской ракеты в парке Шевченко возле детской площадки.



Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

19. Фрагмент российской ракеты, ударившей по Киеву.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

20. Пожарные тушат инфраструктурный объект в Киеве, поврежденный российским ракетным обстрелом.

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS