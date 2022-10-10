Вялость и паранойя. Эксперт по невербальной коммуникации объяснил состояние Путина во время выступления 10 октября, 17:18 Владимир Путин Saint Petersburg Июнь 25, 2022. (Фото:Максим Блинов / Кремлин via REUTERS)

Во время речи об Украине Путин был отстранен и не верил в то, что его действия что-нибудь изменят. Психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким в эфире радио НВ проанализировал вялость и отстраненность Путина.

Владимир Путин во время речи 30 сентября после «аннексии» территорий Украины вел себя не так, как всегда. Валентин Ким рассказал, что он увидел в поведении российского диктатора.

Видео дня

«Я вижу, что для Владимира Путина характерна эта параноидальность. У него есть эти признаки – он боится воображаемого врага, приписывает ему мифические возможности (что этот Запад сверхмощный), приписывает себе комплекс жертвы, которая имеет право на защиту и агрессию ― в этом действительно очень много параноидальности», — говорит он.

Однако сколько в этом клинических признаков, по мнению Валентина Кима, определит история. Сейчас параноидальность каскадом падает на низ российского общества вместе со страхом распада РФ, страхом захвата ресурсов и того, что России что-то угрожает. Это приводит к тому, что население способно верить в любые фейки, что угодно о Западе. Поэтому, вера в то, что украинцы мальчиков прибивают, снегирей едят и все остальное – это и является проявлением параноидальной Путинской личности, думает гость Радио НВ.

«Это одна из тех речей, когда Путин был отстранен от того, что он говорил. Очень много времени – я считал, что почти 85% он смотрел в свои бумажки. Сама речь насыщена акцентами, в ней огромное количество вербальных акцентов на угрозах, опасности. И она была прочитана, глядя в бумажке. Путин не готовился к этой речи, он ее просто прочитал, но есть еще вопрос, насколько он был заинтересован в зрительном контакте с аудиторией. Он просто зачитывал очередной меморандум, который написали ему спичрайтеры. Поэтому, какое впечатление – что Путин верит в то, что он говорит, но не верит в то, что он делает. Он действительно верит, что этот Запад такой мощный, отвратительный, что там непонятно что с родственными связями. Он верит, что Россия проснется ото сна, верит в Ильина, которого цитирует. Но Путин не верит в то, что из этого что-то выйдет», - подчеркнул эксперт.

Путин был очень отстранен и сосредоточен на чем-то другом. То, что происходило – было ему не интересно. Это было видно, когда компания подписала бумаги и вышла покричать и поскакать. Эмоциональным лидером был Пушилин, в то время как Путин вел себя как недоравленный коллаборант Сальдо.

« Путин был отстранен от происходящего. У них живчиком был Пушилин. Это человек, демонстрировавший невербальное лидерство. А Путин по эмоциональной шкале был близок к Сальдо. Недотравленная личность, экономящяя энергию, не включенная эмоционально в процесс ― она должна произнести и воскликнуть, но энергии у нее нет. Есть разница между тем, что человек говорит и как он говорит. То, что мы видели 30 – никакой харизмы и восхищения не было. Эта речь говорилась вяло, он не был встроен в процесс. Путин не верил, что все эти речи к чему-то приведут», - рассказал Ким.