Командующий Воздушных сил показал, как С-300 и Gepard отбили ночную атаку россиян в Одесской области — видео 14 августа, 19:08 Силы ПВО сбивают вражеские цели в Одесской области (Фото:Скриншот из видео Николай Олещук/Telegram)

В Воздушных силах опубликовали видео боевой работы подразделений ПВО в Одесской области 14 августа 2023 года во время ночной атаки РФ.

Соответствующее видео обнародовал командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

Олещук отметил, что на видео можно увидеть как вражеские цели сбивают из украинского зенитно-ракетного комплекса С-300 и зенитной установки Gepard.



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«Вместе — к победе!» — подчеркнул командующий.

В ночь на понедельник, 14 августа, Россия нанесла удары по Одессе с использованием крылатых ракет и ударных дронов. Силами противовоздушной обороны все атаки были отражены, однако в городе возникло несколько пожаров, три человека пострадали. В Одессе после атаки пострадали более 200 зданий.

Также в результате атаки РФ полностью уничтожен гипермаркет Fozzy компании Fozzy Group.