ВСУ показали, как уничтожают врагов на Бахмутском направлении
Враги были уничтожены в районе села Клищеевка на Бахмутском направлении (Фото:t.me/osirskiy/265)
Сухопутные войска ВСУ показали, как с помощью американской гаубицы М777 уничтожают российских оккупантов на Бахмутском направлении.
Видео обнародовал Командующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
По его словам, враги были уничтожены в районе села Клищеевка на Бахмутском направлении.
По его словам, аэроразведка 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады обнаружила огневое подразделение противника, а военнослужащие 45-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили его с помощью гаубицы М777.