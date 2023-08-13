ВСУ показали, как уничтожают врагов на Бахмутском направлении

13 августа, 05:19
Поделиться:
Враги были уничтожены в районе села Клищеевка на Бахмутском направлении (Фото:t.me/osirskiy/265)

Враги были уничтожены в районе села Клищеевка на Бахмутском направлении (Фото:t.me/osirskiy/265)

Сухопутные войска ВСУ показали, как с помощью американской гаубицы М777 уничтожают российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Видео обнародовал Командующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, враги были уничтожены в районе села Клищеевка на Бахмутском направлении.

По его словам, аэроразведка 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады обнаружила огневое подразделение противника, а военнослужащие 45-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили его с помощью гаубицы М777.

Видео дня

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Бахмут Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X