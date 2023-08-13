ВСУ показали, как уничтожают врагов на Бахмутском направлении 13 августа, 05:19 Враги были уничтожены в районе села Клищеевка на Бахмутском направлении (Фото:t.me/osirskiy/265)

Сухопутные войска ВСУ показали, как с помощью американской гаубицы М777 уничтожают российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Видео обнародовал Командующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.



По его словам, враги были уничтожены в районе села Клищеевка на Бахмутском направлении.

По его словам, аэроразведка 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады обнаружила огневое подразделение противника, а военнослужащие 45-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили его с помощью гаубицы М777.

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