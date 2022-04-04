Держали в яме, запугивали и морили голодом. Денисова рассказала, как россияне обращались с украинскими военнопленными 4 апреля, 16:25 Цей матеріал також доступний українською Вице-премьер Ирина Верещук с освобожденными украинскими военными (Фото:Ірина Верещук / Telegram)

Российские оккупанты грубо нарушают Женевскую конвенцию об обращении с украинскими военнопленными, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Украинские военные, освобожденные из плена оккупантов, рассказали, как их держали в поле, в яме, гараже, и время от времена выводили по одному: били прикладами, стреляли возле уха и запугивали.

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«Ребят с острова Змеиный, которых на буксире доставили в Севастополь, местные репортеры начали использовать для пропаганды, рассказывая о гуманной российской власти, которая организовала доставку пленных домой. Вместо этого военнопленных вывезли в неизвестном направлении и поселили в палаточном городке при температуре воздуха -20 градусов, в результате чего у многих ребят отморожение конечностей. К ним относились как к заключенным, морально давили, а во время прогулок во дворике спускали собаку», — рассказала уполномоченная по правам человека.

Денисова напомнила, что, согласно Женевской конвенции, пленные всегда должны быть защищены от насилия и запугивания, оскорблений и интереса публики. Также украинских военнопленных, в нарушение ст. 26 конвенции, иногда по несколько дней морили голодом.

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Омбудсмен призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время полномасштабного вторжения России в Украину и экспертную миссию стран — членов ОБСЕ учесть все нарушения.

1 апреля между Украиной и Россией состоялся новый обмен пленными. Были освобождены 86 украинских военных, среди которых 15 женщин.

Первый полноценный обмен пленных между Украиной и Россией состоялся 24 марта. Десять военнослужащих ВСУ обменяли на такое же количество захваченных в плен российских оккупантов. Также 11 гражданских российских моряков, спасенных Украиной с затопленного возле Одессы судна, обменяли на 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна Сапфир, захваченных оккупантами при попытке забрать украинских военных с острова Змеиный.

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