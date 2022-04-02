«Скоро будут дома с близкими». Верещук рассказала об украинских военных, освобожденных из плена 1 апреля — фото

2 апреля, 13:19
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Освобожденные из плена украинские военные (Фото:Ирина Верещук)

Освобожденные из плена украинские военные (Фото:Ирина Верещук)

86 украинских военных, которых обменяли 1 апреля и освободили из российского плена, сейчас находятся на пути домой.

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Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

«Везем наших после обмена военнопленными. Скоро будут дома с близкими», — сообщила она и опубликовала несколько общих фото.

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Ирина Верещук
Фото: Ирина Верещук
Ирина Верещук
Фото: Ирина Верещук
Ирина Верещук
Фото: Ирина Верещук

1 апреля между Украиной и Россией произошел новый обмен пленными. Из плена вернулись 86 украинских военных, среди которых 15 женщин.

Первый полноценный обмен пленных между Украиной и Россией состоялся 24 марта. Десять военнослужащих ВСУ обменяли на такое же количество захваченных в плен российских оккупантов. Также 11 гражданских российских моряков, спасенных Украиной из затопленного возле Одессы судна, обменяли на 19 украинских гражданских моряков из спасательного судна Сапфир, захваченных оккупантами при попытке забрать украинских военных с острова Змеиный.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Пленные Украинские военные Ирина Верещук Война России против Украины

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