«Сработало наоборот». Кремль хотел перебить объявлением мобилизации тему обмена защитников с Азовстали — Минобороны 22 сентября, 10:35 Кремль хотел перебить тему обмена защитников Азовстали объявлением мобилизации (Фото:СБУ)

Кремлевский режим хотел информационно перебить тему обмена защитников Азовстали объявлением мобилизации в РФ в среду, 21 сентября, заявили в Минобороны.

Как написала у себя в Telegram заместительница министра обороны Анна Маляр, несмотря на свои усилия, власти РФ получили обратный эффект.

«Сначала они хотели объявить мобилизацию вчера, но осознали, что технологически целесообразнее об этом сообщать в день обмена. Впрочем, сработало это наоборот — удвоился информационный эффект. Никакого поглощения или прерывания темы не получилось», — написала она.

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21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины.

В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова.

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