ВСУ нанесли удар по пункту управления армии РФ в оккупированной Новой Каховке 9 августа, 14:24 Над Новой Каховкой поднимаются клубы дыма (Фото:Скриншот видео @AFUStratCom/Telegram)

Силы обороны Украины поразили пункт управления армии РФ в оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Соответствующее видео опубликовало Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ в Telegram.

Отмечается, что это произошло около 10:00 утра в среду, 9 августа.

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«Вооруженные силы Украины поразили пункт управления армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке». — добавили там.

Другие детали не уточняются.

На видео видно, как над Новой Каховкой поднимаются клубы дыма.

Есть ли потери у оккупантов после удара ВСУ, не сообщается.

Ранее Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что украинским войскам удалось высадить десант возле села Казачьи Лагери на оккупированном левом берегу Херсонской области, воспользовавшись ослаблением российской обороны в этом районе.

Аналитики ISW обратили внимание на сообщения нескольких российских военкоров от 8 августа, по словам которых украинские силы высадили десант с семи катеров, каждый из которых перевозил около шести-семи человек, на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагери. Затем военные ВСУ якобы прорвали российскую оборону и продвинулись на 800 метров вглубь.

«ВСУ, похоже, совершили ограниченный рейд через Днепр и высадились на оккупированном восточном (левом) берегу Херсонской области, хотя остается неясным, удалось ли украинским войскам установить длительное присутствие на этом участке», — отметили там.

В Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.

С начала июня ВСУ начали контрнаступление, в частности, на юге Украины.

4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.