Силы обороны на юге кое-где прорвали первую линию обороны россиян — Минобороны

4 августа, 19:53
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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что Силы обороны смогли прорвать первую линию обороны российских оккупантов на юге Украины (Фото:facebook.com/okPivden)

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что Силы обороны смогли прорвать первую линию обороны российских оккупантов на юге Украины (Фото:facebook.com/okPivden)

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.

Об этом она рассказала во время национального телемарафона.

«Наши войска на юге кое-где уже прорвали первую линию обороны и перешли на промежуточную. И там они сталкиваются с тем, что враг на основных, на ключевых господствующих высотах фактически построил инженерные укрепления. Это, безусловно, затрудняет движение наших войск и сами боевые действия», — заявила Маляр.

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По ее словам, оккупанты сейчас бросают резервы на юг и на восток из числа профессиональных контрактников.

В пятницу, 4 августа Маляр сообщала, что боевые действия на востоке Украины остаются эпицентром боевых действий для войск РФ, там продолжаются тяжелые бои, а враг запланировал стратегическое наступление.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Контрнаступление Война России против Украины Анна Маляр

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