Генштаб пока не подтверждает информацию о высадке десанта ВСУ на левобережье Херсонской области — Маляр 9 августа, 12:58 В Генштабе призвали ждать официальную информацию от силовых структур (Фото:Генштаб ВСУ)

Генштаб ВСУ пока не подтверждает информацию о высадке украинского десанта на левобережье Херсонской области и форсировании Днепра.

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

«Вооруженные силы и Генеральный штаб не подтверждают эту информацию по состоянию на сейчас. Мы просим и обращаемся ко всем уже в который раз доверять только официальным источникам», — отметила она.

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По словам Маляр, любая информация, связанная с зоной боевых действий, может влиять на ход ситуации.

«Все, что подают Генштаб, Минобороны, это информация, которая безопасная для ведения наших боевых действий», — резюмировала она.

Ранее Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что украинским войскам удалось высадить десант возле села Казачьи Лагери на оккупированном левом берегу Херсонской области, воспользовавшись ослаблением российской обороны в этом районе.

Аналитики ISW обратили внимание на сообщения нескольких российских военкоров от 8 августа, по словам которых украинские силы высадили десант с семи катеров, каждый из которых перевозил около шести-семи человек, на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагери. Затем военные ВСУ якобы прорвали российскую оборону и продвинулись на 800 метров вглубь.

«ВСУ, похоже, совершили ограниченный рейд через Днепр и высадились на оккупированном восточном (левом) берегу Херсонской области, хотя остается неясным, удалось ли украинским войскам установить длительное присутствие на этом участке», — отметили там.

С начала июня ВСУ начали контрнаступление, в частности, на юге Украины.

4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.