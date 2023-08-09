Бойцы КОРДа ликвидировали оккупантов, которые запускали дроны с крыши дома в Олешках — видео 9 августа, 12:27 Российские оккупанты в панике убегали, не все смогли это сделать (Фото:Скриншот видео МВД Украины /Telegram)

Бойцы спецподразделения КОРД ликвидировали российских оккупантов, которые запускали дроны с крыши многоэтажки в Олешках Херсонской области.

Как сообщили в пресс-службе МВД, вражеские дроны запускались в направлении деоккупированных территорий региона.

Для уничтожения оккупантов использовали FPV-дрон. Удалось ликвидировать несколько человек.

Видео дня

На видео видно, что после небольшого взрыва у оккупантов началась паника, они пытались покинуть локацию. Дом в результате спецоперации не пострадал.

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью NV заявлял, что нынешняя цель украинской Армии дронов — увеличить количество дронов украинского производства на фронте в сотни раз.

2 августа глава Министерства обороны Алексей Резников заявил, что ведомство отдает в эксплуатацию для Сил обороны Украины уже десятую модель FPV-дрона.