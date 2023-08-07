Операция на оккупированных территориях. Спецназовцы ГУР уничтожили подразделение «ракетных войск» РФ на левобережье Херсонской области 7 августа, 11:33 Украинские разведчики провели успешную операцию на левобережье Херсонской области (Фото:ГУР МО/Telegram)

Спецназовцы Главного правления разведки Минобороны Украины провели успешные операции на временно оккупированном РФ левобережье Херсонской области.

Как сообщили в пресс-службе украинской разведки в Telegram, бойцы подразделения спецназначения ГУР МО, батальона Шаман, уничтожили одно из вражеских подразделений «ракетных войск специального назначения».

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Украинские разведчики заявили, что продвигаются вглубь оккупированных территорий и продолжают наносить урон российским оккупантам.

В конце июня руководитель объединенного пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты пытаются вернуться в Херсонской области на те позиции, которые занимали до подрыва россиянами Каховской ГЭС.

По ее словам, взорванный слой минно-взрывных заграждений, которые настроили войска РФ, существенно изменил географию минных полей.

С начала июня ВСУ начали контрнаступление, в частности, на юге Украины.

4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.

