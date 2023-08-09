Тактический сюрприз. ВСУ удалось неожиданно для россиян высадить новый десант на левобережье Херсонской области — карта и детали от ISW 9 августа, 08:00 Украинские пехотинцы заряжают пулемет (Фото:ОК Юг)

Украинским войскам удалось высадить десант возле села Казачьи Лагери на оккупированном левом берегу Херсонской области, воспользовавшись ослаблением российской обороны в этом районе.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 8 августа 2023 года.

ВСУ, похоже, совершили ограниченный рейд через Днепр и высадились на оккупированном восточном (левом) берегу Херсонской области, хотя остается неясным, удалось ли украинским войскам установить длительное присутствие на этом участке. Аналитики ISW обратили внимание на сообщения нескольких российских военкоров от 8 августа, по словам которых украинские силы высадили десант с семи катеров, каждый из которых перевозил около шести-семи человек, на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагери. Затем военные ВСУ прорвали российскую оборону и продвинулись на 800 метров вглубь. Один из российских «военкоров» отметил, что недавно российское командование передислоцировало «подготовленную группировку» российских десантников (ВДВ) из района Казачьих Лагерей в Запорожскую область и заменило их мобилизованными россиянами неуточненного подразделения, тем самым ослабив российскую оборону в этом районе. Российский гауляйтер в Херсонской области, коллаборационист Владимир Сальдо преуменьшил масштаб события, заявив, что огонь российской артиллерии якобы отбил высадку с украинских катеров, а украинских военных вблизи Казачьих Лагерей нет. Однако большинство известных российских «военкоров» утверждали, что ВСУ таки удалось реализовать тактический «сюрприз» и высадиться на восточном берегу Херсонской области, прежде чем вовлечь российские силы в перестрелку из стрелкового оружия, поэтому Сальдо, вероятно, целенаправленно пытался опровергнуть заявления об украинском присутствии в этом районе, чтобы избежать паники в российском информационном пространстве. Горячие точки на «пожарной» карте NASA (Fire Information for Resource Management System, FIRMS) за последние 24 часа в этом районе, похоже, подтверждают, что там велись значительные боевые действия, которым, вероятно, предшествовал артиллерийский огонь (или сопровождал эти действия). К концу дня 8 августа многие российские источники обновили свои заявления, сообщив, что оккупанты якобы сохраняют контроль над Казачьими Лагерями, оттеснив украинские силы обратно к береговой линии, и что в прибрежных районах вблизи этого и других сел происходят перестрелки из стрелкового оружия.



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Карта "горячих точек" на пожарной карте NASA, наложенная на карты контроля территории от ISW / Инфографика: ISW

ISW отмечает, что будет предлагать консервативную оценку ситуации на восточном берегу Херсонской области до тех пор, пока аналитики Института не увидят визуальное подтверждение длительного присутствия ВСУ вблизи Казачьих Лагерей или других населенных пунктов на восточном берегу. Пока ISW не наблюдал визуальных доказательств, свидетельствующих о наличии значительного количества украинских военных или развертывания украинской техники вблизи села Казачьи Лагери, а текущий характер российских сообщений свидетельствует скорее об ограниченном рейде ВСУ через реку, чем о более широкой операции Украины. Украинские официальные лица на момент отчета ISW не комментировали операции в этом районе.

Инфографика: ISW

В целом 8 августа ВСУ продолжали контрнаступательные действия как минимум на двух участках фронта. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска вели наступательные действия на Бердянском (район на границе Донецкой и Запорожской областей) и Мелитопольском (западная часть Запорожской области) направлениях. Министерство обороны России и другие российские источники утверждали, что российские силы якобы отбили украинские атаки в районе Бахмута. 7 августа New York Times сообщила, что командир одного из украинских батальонов, действующего на юге Украины, описал контрнаступательные операции как «марафон», а «не спринт».

После участия Китая в мирных переговорах в Саудовской Аравии состоялись переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его китайским коллегой Ван И, председателем комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая. Они свидетельствуют о том, что Китай все больше расходится с Россией в предложениях по урегулированию для прекращения войны, констатируют в ISW. В МИД России и Китая по-разному отчитывались о разговоре Лаврова и Ван И. В российском МИД сообщили, что Лавров и китайский чиновник «коснулись ряда „горячих“ региональных тем, включая украинский кризис», тогда как МИД Китая сообщил, что российская и китайская стороны «обменялись мнениями» относительно войны. Описание переговоров со стороны Министерства иностранных дел Китая может свидетельствовать о том, что Кремль начинает проявлять недовольство постоянными усилиями Китая в продвижении своего мирного плана на международных форумах. Это согласуется с предыдущими оценками ISW о том, что Китай не заинтересован в «безграничном партнерстве» с Россией, как того хочет Кремль.