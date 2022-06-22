Военные Беларуси размещают на границе с Украиной деревянные муляжи танков — Минобороны

22 июня, 15:36
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Беларусь объявила о начале «мобилизационных учений» (Фото:Минобороны Беларуси)

Беларусь объявила о начале «мобилизационных учений» (Фото:Минобороны Беларуси)

Военные Беларуси размещают в пограничных с Украиной районах деревянные муляжи танков.

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык на брифинге.

«С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь размещают в пограничных с Украиной районах деревянные муляжи танков. Кроме того, продолжается проверка боевой готовности в Вооруженных силах Беларуси, которая будет продолжаться ориентировочно до 25 июня этого года», — сказал он на брифинге.

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Мотузяник также добавил, что Беларусь привлекает к усилению украинско-белорусской границы военнослужащих срочной службы.

«Говорим о Брестской и Гомельской областях. Основные усилия белорусские военные там сосредоточили на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций, а также на охране участка государственной границы, при чем начали привлекать туда военнослужащих срочной службы», — добавил представитель Минобороны.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские власти не ожидали нападения с территории Беларуси, а представители соседней страны до последнего уверяли, что ничего подобного не произойдет.

В конце мая в минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.

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Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского ответного удара и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Беларусь Война России против Украины

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