«Разослано указание». Чиновникам и депутатам всех уровней запретили покидать Украину, все регулирует лично Ермак — Гончаренко 26 июля, 18:41 Народный депутат Украины от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко сообщил, что отныне всем чиновникам и депутатам запрещено выезжать за границу. (Фото:Алексей Гончаренко/Facebook)

Народный депутат от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко сообщил, что чиновникам и депутатам всех уровней запрещено покидать Украину.

«Пару часов назад на посты пограничников разослали указание о запрете на выезд всех чиновников и депутатов за границу. Все, кто пытаются пересечь границу, останавливаются, и ожидается решение ОП (Офис Президента — ред) по каждому из них», — написал депутат в своем Telegram.



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По его словам, «Андрей Ермак (глава Офиса Президента — ред) лично в телефонном режиме разрешает или блокирует выезд чиновников и депутатов».

«Это хороший пиар-ход и думаю, он понравится людям. Единственное, хочу написать вот о чем. Представьте себе, 40-миллионная страна во время крупнейшей войны в Европе, а глава ОП решает — можно ли выехать кому-то за границу. Это неправильная история. Просто системно не правильная», — подчеркнул Гончаренко.

Депутат считает, что нужно создать процедуру разрешения выезда за границу и наказывать тех, кто ее нарушает, и резюмирует, что «государство не может функционировать по телефону».

Во вторник, 25 июля, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил украинским депутатам и чиновникам, которые во время войны отдыхают на курортах или обогащаются за счет государства.