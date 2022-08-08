«Вносим коррективы в их планы». У войск РФ нет возможности наступать по суше на юге Украины — ОК Юг 8 августа, 17:59 Россияне продолжают подтягивать резервы через крымское направление (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

У российских войск нет возможности наступать на юге Украине. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Во время брифинга она сообщила, что ситуация на юге страны остается напряженной, но она контролируется украинскими силами. Россияне на южном направлении стягивают резервы, ищут места для маневров и пытается разворачивать ударные группировки, уточнила она.

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«Мы держим ситуацию под контролем, в том числе огневым, и достаточно существенно вносим коррективы в их планы. В частности, намерения врага продвигаться на суше очень усложнены, у него нет такой возможности», — подчеркнула Гуменюк, добавив, что оккупанты продолжают наносить артиллерийские и авиационные обстрелы.

Также комментируя обстрелы мостов на территории временно оккупированных регионов, Гуменюк сказала, что у оккупантов остается не так много альтернатив для наращивания сил на юге страны.

Она отметила, что россияне продолжают пытаться подтягивать резервы через крымское направление. Однако в основном оккупанты используют «то, что уже перебазировано» и пытаются беречь ресурсы на будущее для «какого-нибудь ударного применения».

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что оккупанты пытается усилить позиции на юге Украины.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань утверждал, что войска РФ перебрасывают десантные подразделения на Херсонское направление. В ОК Юг сообщали, что войска РФ в южных регионах Украины получат приказ переходить в наступление.

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