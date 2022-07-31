С востока на юг. Россия перебрасывает часть войск в Херсонскую и Запорожскую области, но это ей не поможет — Зеленский 31 июля, 22:30 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что российская армия пытается усилить позиции в оккупированных районах юга Украины, но ей это не поможет.

Об этом он сказал во время видеообращения в воскресенье, 31 июля.

По словам президента, сейчас страна-агрессор увеличивает активность на соответствующих направлениях.

Видео дня

«Часть российских сил с их позиций на востоке перебрасывают на юг — в Херсонскую и в Запорожскую области. Но это им там не поможет. Ни один из российских ударов не остается без ответа наших военных и разведчиков. Вооруженные силы Украины готовы отвечать на любую новую активность оккупантов», — подчеркнул Зеленский.

В вечерней сводке Генштаба говорилось, что россияне перебрасывают отдельные подразделения из Славянского на Запорожское направление.

В то же время в Главном управлении разведки Минобороны ранее заявили, что после ударов ВСУ 29 июля россияне начали отводить личный состав с территории поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области. Сейчас возле последнего остаются несколько блокпостов и не более 100 военных. Остальные оккупанты вместе с техникой распределены по городам Токмак и Бердянск, рассказали в разведке.



Оккупированный Херсон глазами его жителя. Херсонцы очень боятся мести россиян https://www.youtube.com/watch?v=lKImBHHsrYc

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.