«Не предназначены для обороны». Россия перебросила на юг Украины до 90% десантных войск — советник главы МВД

4 августа, 22:01
Российская техника в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российская техника в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов сообщил, что Россия перебросила на территорию временно оккупированных южных регионов Украины 70−90% своих десантных войск.

«Я могу подтвердить, что враг перебрасывает очень большие силы на юг нашей страны. В частности, более 70 — 90% десантно-штурмовых войск сейчас находятся непосредственно на юге страны. Эти войска не предназначены для обороны», — сказал он в комментарии 24 каналу.

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Он отметил, что россияне начали понимать последствия контрнаступления украинских сил на юге страны.

Также российскому диктатору Владимиру Путину будет чрезвычайно трудно объяснить, как его «успешная операция» могла привести к тому, что украинские силы начали освобождать оккупированные территории, считает Смирнов.

«Это, возможно, будет нам на руку. Обороняться легче, чем атаковать. Мы возможно сможет нанести еще больше потерь врагу, а потом уже пойти в контрнаступление», — добавил он

Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань подтверждал, что войска РФ перебрасывают десантные подразделения на Херсонское направление.

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Президент Владимир Зеленский 31 июля говорил, что армия РФ пытается усилить позиции в оккупированных районах юга Украины.

В украинской разведке также сообщали, что Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма.

Ранее в ОК Юг говорили, что россияне во временно оккупированных южных регионах Украины вскоре получат приказ переходить в наступление.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия МВД Украины Юг Украины Наступление

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