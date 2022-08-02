Россия перебрасывает десантников в Херсонскую область — Хлань

2 августа, 23:23
Оккупанты укрепляют свои позиции, а не готовятся к наступлению (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Оккупанты укрепляют свои позиции, а не готовятся к наступлению (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Войска РФ перебрасывают десантные подразделения на Херсонское направление, сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

«В свете того, что наши Вооруженные силы обладают преимуществом на линии соприкосновения и уничтожают тыловые запасы врага, оккупанты все-таки перебрасывают десантные подразделения», — сказал он в эфире телемарафона.

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Хлань добавил, что, по данным разведки, войска РФ перебрасывают технику и живую силы через оккупированный Крым по левобережной части Херсонской области к линии фронта.

Он уточнил, что оккупанты укрепляют свои позиции, а не готовятся к наступлению.

«Я считаю, „теория про наступление“ неуместна. Это просто усиление, чтобы усилить свои оборонные свои возможности», — добавил он.

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В ходе контрнаступательных действий на южном направлении ВСУ освободили от российских захватчиков уже более 50 населенных пунктов в Херсонской области.

Президент Владимир Зеленский 31 июля говорил, что армия РФ пытается усилить позиции в оккупированных районах юга Украины.

В украинской разведке также сообщали, что Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма.

Ранее в Оперативном командовании Юг говорили, что россияне во временно оккупированных южных регионах Украины вскоре получат приказ переходить в наступление.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Десантники Войска РФ Херсонская область Наступление

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