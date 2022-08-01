Войска РФ на юге Украины получат приказ наступать — ОК ЮГ 1 августа, 20:55 Боец батальона Карпатская Сечь стреляет из миномета на передовой в Харьковской области, 1 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Россияне во временно оккупированных южных регионах Украины получат приказ переходить в наступление, сообщила начальница координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк.

В комментарии 24 каналу, она сообщила, что пока россияне держат оборону на территории временно оккупированных южных регионов Украины.

«Как военные мы понимаем, что они получат приказ переходить в наступление. Пока эти попытки точечные, разовые. Они получают мощный огневой отпор от украинских подразделений», — подчеркнула Гуменюк.

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Она добавила, что в результате ударов ВСУ россиянам приходится возвращаться на исходные позиции и продолжать укреплять свои рубежи обороны.

Ранее Гуменюк подчеркивала, что ВСУ готовы к любому развитию событий.

Президент Владимир Зеленский 31 июля говорил, что армия РФ пытается усилить позиции в оккупированных районах юга Украины.

В украинской разведке также сообщали, что Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма.

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