Взятка в $3,5 млн: НАБУ заявило о разоблачении на коррупции прокурора и адвокатов, Офис генпрокурора сомневается в объективности детективов

Детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили прокурора Офиса генерального прокурора и адвокатов на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды в размере 3,5 млн долларов, говорится в сообщении НАБУ в четверг, 9 октября.

По данным следствия, указанные средства предназначались для дальнейшей передачи прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры и судьям Высшего антикоррупционного суда за принятие решения о закрытии одного из дел НАБУ.

Реклама

Подозреваемые адвокаты вступили в сговор с прокурором и в период с 10 февраля по 18 сентября 2025 года предложили подозреваемому по одному из дел решить вопрос о его закрытии. Злоумышленники стали посредниками в получении и передаче взятки, сумма которой выросла с первоначальных $2 млн до $3,5 млн.

По данным НАБУ, неправомерную выгоду планировали передавать частями. На момент разоблачения прокурор и адвокаты успели получить от подозреваемого 200 тысяч долларов.

Фото: НАБУ

Офис генерального прокурора в свою очередь сообщил об обысках у двух прокуроров, один из которых может быть причастен к передаче неправомерной выгоды судьям ВАКС. Зато причастность другого прокурора не конкретизирована, в результате обыска у него ничего не обнаружили, указывает ОГП. Указанный прокурор осуществляет расследование дела сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова, который подозревается в пособничестве государству-агрессору РФ.

«По странному совпадению, именно в разгар этого расследования против прокурора начинаются действия, которые вызывают обоснованные сомнения в их объективности. В этом контексте усматривается риск конфликта интересов и выборочного применения следственных механизмов со стороны детективов НАБУ и прокуроров САП. Это оставляет серьезные вопросы относительно истинных мотивов расследования и беспристрастности его участников», — заявляет Офис генпрокурора.

Ведомство ожидает официального предоставления материалов со стороны НАБУ и САП.

В бюро добавили, что детективы устанавливают всех возможных участников преступной схемы. Подозреваемым инкриминируют нарушение ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, им грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Дело детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова

21 июля СБУ, Офис генпрокурора и ГБР провели несколько десятков обысков у детективов НАБУ. В СБУ сообщили о подозрении в пособничестве стране-агрессору Магамедрасулову, который руководит детективами НАБУ в Запорожье и Днепре. В СБУ заявили, что мужчина был в тесном контакте с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который связан со спецслужбами РФ и «имеет значительное влияние на деятельность НАБУ».

22 июля Магамедрасулова арестовали.

16 сентября СБУ, ОГП и ГБР сообщили о новом подозрении Магамедрасулову — в помощи конвертационным центрам в незаконных финансовых махинациях. В интервью NV Магамедрасулов заявил, что считает дело против себя политическим и связывает его со своей работой.